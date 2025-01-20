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Ига Швёнтек прокомментировала решение ВАДА не подавать апелляцию по своему допинг-делу

Ига Швёнтек прокомментировала решение ВАДА не подавать апелляцию по своему допинг-делу
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не подавать апелляцию по своему допинг-делу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я удовлетворена тем, что теперь всё разрешилось и я могу сосредоточиться исключительно на теннисе. Любой, кто ознакомился с подробностями дела, увидит, что всё понятно. К счастью, я получила любовь и понимание от своих коллег», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Напомним, в прошлом году в пробе Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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