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Australian Open — 2025, мужчины: результаты матчей 20 января

Australian Open — 2025, мужчины: результаты матчей 20 января
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Сегодня, 20 января, состоялся девятый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей мужского одиночного разряда.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. 1/8 финала. Результаты 20 января:

  • Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания) -  6:3, 3:6, 6:3, 6:2
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Лёнер Тин (США) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
  • Бен Шелтон (США) — Гаэль Монфис (Франция) - 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ
  • Алекс де Минор (Австралия) - Алекс Михельсен (США) —  6:0, 7:6 (7:5), 6:3.

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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Новости. Теннис
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