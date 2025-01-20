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Стали известны четвертьфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде

Стали известны четвертьфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде
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Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025. 1/4 финала, мужчины:

  • Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия)
  • Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия)
  • Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)
  • Александр Зверев (Германия) — Томми Пол (США).

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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