Стали известны четвертьфинальные пары Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде

Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025. 1/4 финала, мужчины:

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия)

Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия)

Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)

Александр Зверев (Германия) — Томми Пол (США).

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.