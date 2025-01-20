Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне — о матче с Синнером: я был почти мёртв. Около 12 минут просто сидел на жаре

Руне — о матче с Синнером: я был почти мёртв. Около 12 минут просто сидел на жаре
Комментарии

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил уровень своей игры в матче четвёртого круга Australian Open — 2025 с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«В первом сете он играл лучше, а я был лучше во втором. Битва, которая шла в третьем сете, была захватывающей, пока не наступил перерыв. Условия были очень тяжёлыми, и я был почти мёртв, если честно. Около 12 минут я просто сидел на жаре, ждать его возвращения было для меня физически невыносимо. В следующий раз мне нужно быть умнее», — приводит слова Руне Punto de Break.

В третьем сете при счёте 3:3 Синнер взял медицинский перерыв из-за плохого самочувствия.

Материалы по теме
«Слишком долго». Руне раскритиковал медицинский перерыв Синнера в очном матче на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android