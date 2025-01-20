Руне — о матче с Синнером: я был почти мёртв. Около 12 минут просто сидел на жаре

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил уровень своей игры в матче четвёртого круга Australian Open — 2025 с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«В первом сете он играл лучше, а я был лучше во втором. Битва, которая шла в третьем сете, была захватывающей, пока не наступил перерыв. Условия были очень тяжёлыми, и я был почти мёртв, если честно. Около 12 минут я просто сидел на жаре, ждать его возвращения было для меня физически невыносимо. В следующий раз мне нужно быть умнее», — приводит слова Руне Punto de Break.

В третьем сете при счёте 3:3 Синнер взял медицинский перерыв из-за плохого самочувствия.