Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Жаловаться не на что». Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Наварро

«Жаловаться не на что». Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Наварро
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в четвёртом круге Australian Open — 2025 от американки Эммы Наварро.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7
4 		7 5
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Тяжёлый матч, тяжёлое поражение. Но в целом рада, что я боролась до конца. Начало от меня было не очень хорошим, мяч не летел, но благодаря бойцовскому духу и хорошему настрою я смогла перевернуть матч, увести его в третий сет. Всё решилось только в самой концовке матча. Да, так часто бывает на «Шлемах», но жаловаться не на что. Обычно на этой стадии турнира я уже дома, отхожу от смены часовых поясов. А тут вторая неделя турнира, а я всё ещё здесь. Ну, больше уже нет, но это мой лучший результат здесь», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Материалы по теме
Дарья Касаткина в упорной борьбе уступила Эмме Наварро в матче 1/8 финала АО-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android