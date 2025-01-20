«Жаловаться не на что». Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Наварро
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в четвёртом круге Australian Open — 2025 от американки Эммы Наварро.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
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|7
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10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Тяжёлый матч, тяжёлое поражение. Но в целом рада, что я боролась до конца. Начало от меня было не очень хорошим, мяч не летел, но благодаря бойцовскому духу и хорошему настрою я смогла перевернуть матч, увести его в третий сет. Всё решилось только в самой концовке матча. Да, так часто бывает на «Шлемах», но жаловаться не на что. Обычно на этой стадии турнира я уже дома, отхожу от смены часовых поясов. А тут вторая неделя турнира, а я всё ещё здесь. Ну, больше уже нет, но это мой лучший результат здесь», — сказала Касаткина на пресс-конференции.
Комментарии
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