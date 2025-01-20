Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всё кажется дерьмом». Дарья Касаткина — о вылете с Australian Open — 2025

«Всё кажется дерьмом». Дарья Касаткина — о вылете с Australian Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала своё эмоциональное состояние после вылета с Australian Open — 2025.

«Накануне я отлично себя чувствовала, ведь впервые вышла здесь во вторую неделю. А сейчас я проиграла, и всё кажется дерьмом. И с этим ничего не поделаешь, это нормально. Не получится сейчас радоваться. Не помню, когда в последний раз покидала матч, не раздражённой на себя или в принципе на что-то. Я просто была вымотана, выложилась до конца.

Конечно, у неё было больше шансов, чем у меня, у меня в третьем сете было только два брейк-пойнта при счёте 5:5, и она там сыграла невероятно. Я благодарна, что ушла с корта живой, что могу сидеть здесь. Потому что сегодня была физически тяжёлая битва», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Жаловаться не на что». Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Наварро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android