«Всё кажется дерьмом». Дарья Касаткина — о вылете с Australian Open — 2025

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала своё эмоциональное состояние после вылета с Australian Open — 2025.

«Накануне я отлично себя чувствовала, ведь впервые вышла здесь во вторую неделю. А сейчас я проиграла, и всё кажется дерьмом. И с этим ничего не поделаешь, это нормально. Не получится сейчас радоваться. Не помню, когда в последний раз покидала матч, не раздражённой на себя или в принципе на что-то. Я просто была вымотана, выложилась до конца.

Конечно, у неё было больше шансов, чем у меня, у меня в третьем сете было только два брейк-пойнта при счёте 5:5, и она там сыграла невероятно. Я благодарна, что ушла с корта живой, что могу сидеть здесь. Потому что сегодня была физически тяжёлая битва», — сказала Касаткина на пресс-конференции.