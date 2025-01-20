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Янник Синнер и Ига Швёнтек стали чемпионами мира 2024 года по версии ITF

Янник Синнер и Ига Швёнтек стали чемпионами мира 2024 года по версии ITF
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Международная федерация тенниса (ITF) объявила чемпионов мира по итогам 2024 года. В одиночном разряде ими стали лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек.

В сезоне-2024 Янник Синнер завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс» и Итоговый чемпионат ATP — 2024. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024.

В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Всего полька победила на пяти турнирах WTA в нынешнем сезоне. На Олимпийских играх в Париже Швёнтек стала бронзовым призёром.

Отметим, что в прошлом году и Синнер, и Швёнтек сдали положительные тесты на допинг.

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