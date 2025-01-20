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Алекс де Минор повторил достижение Ника Кирьоса на Australian Open

Алекс де Минор повторил достижение Ника Кирьоса на Australian Open
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Восьмая ракетка мира Алекс де Минор стал первым австралийским теннисистом, вышедшим в четвертьфинал Australian Open в мужском одиночном разряде после Ника Кирьоса в 2015 году.

Сегодня, 20 января, де Минор в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах обыграл американца Алекса Михельсена (42-й номер рейтинга ATP — 6:0, 7:6 (7:5), 6:3. В четвертьфинале домашнего турнира «Большого шлема» австралиец встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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