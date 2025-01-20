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Хольгер Руне пожелал Яннику Синнеру удачи на Australian Open — 2025

Хольгер Руне пожелал Яннику Синнеру удачи на Australian Open — 2025
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в социальных сетях по итогам вылета с Australian Open — 2025. В четвёртом круге он проиграл лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 6:3, 3:6, 2:6).

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
3 		6 3 2
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Психологически очень сложный матч для нас обоих. Я многому научусь из сегодняшней встречи и продолжу хорошую работу. Удачи на оставшемся пути, Янник», — написал Руне на личной странице в соцсети X.

Ранее Хольгер Руне раскритиковал Янника Синнера за то, что он взял медицинский тайм-аут посреди третьего сета из-за плохого самочувствия ввиду жары, а затем стал играть лучше.

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