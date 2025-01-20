Хольгер Руне пожелал Яннику Синнеру удачи на Australian Open — 2025

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в социальных сетях по итогам вылета с Australian Open — 2025. В четвёртом круге он проиграл лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 6:3, 3:6, 2:6).

«Психологически очень сложный матч для нас обоих. Я многому научусь из сегодняшней встречи и продолжу хорошую работу. Удачи на оставшемся пути, Янник», — написал Руне на личной странице в соцсети X.

Ранее Хольгер Руне раскритиковал Янника Синнера за то, что он взял медицинский тайм-аут посреди третьего сета из-за плохого самочувствия ввиду жары, а затем стал играть лучше.