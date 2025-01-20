Бен Шелтон повторил достижение Энди Роддика на Australian Open

20-я ракетка мира 22-летний Бен Шелтон стал самым молодым американским теннисистом после Энди Роддика (2003—2005), во второй раз вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Сегодня, 20 января, Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия 41-й ракетки мира Гаэля Монфиса в четвёртом сете (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ). За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.

Впервые Шелтон сыграл в четвертьфинале Australian Open в 2023 году. В матче за выход в полуфинал он в четырёх сетах уступил соотечественнику Томми Полу.