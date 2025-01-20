Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по показателю побед на уровне ATP как лидер рейтинга

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по самому высокому показателю побед на уровне ATP в качестве лидера рейтинга. Процент побед Синнера — 93,6, у Борга — 91,9.

Сегодня, 20 января, Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл 13-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Далее итальянец встретится с австралийцем Алексом де Минором (восьмой в рейтинге ATP).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.