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Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по показателю побед на уровне ATP как лидер рейтинга

Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по показателю побед на уровне ATP как лидер рейтинга
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по самому высокому показателю побед на уровне ATP в качестве лидера рейтинга. Процент побед Синнера — 93,6, у Борга — 91,9.

Сегодня, 20 января, Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл 13-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Далее итальянец встретится с австралийцем Алексом де Минором (восьмой в рейтинге ATP).

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
3 		6 3 2
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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