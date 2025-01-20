Лоренцо Сонего установил уникальное достижение для теннисистов из Италии
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55-я ракетка мира 29-летний теннисист Лоренцо Сонего стал первым представителем Италии в Открытой эре, который впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» среди мужчин после того, как ему исполнилось 29 лет.
Сегодня, 20 января, Сонего в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграл 121-ю ракетку мира американца Лёнера Тина со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Далее он встретится с 20-м номером мирового рейтинга Беном Шелтоном.
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 07:35 МСК
55
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|6
|
|2
|6
|1
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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