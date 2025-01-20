Пресс-служба ATP обратилась к Лёнеру Тину, выбившему Даниила Медведева с Australian Open

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обратилась к 121-й ракетке мира американцу Лёнеру Тину, который сегодня, 20 января, в четвёртом круге Australian Open — 2025 уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

«Поздравляем с невероятной серией, Лёнер. Не терпится увидеть, что ты будешь делать дальше», — написала пресс-служба в социальных сетях.

Напомним, Лёнер Тин во втором круге Australian Open — 2025 обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.