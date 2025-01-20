«Почти весь стадион был против меня». Шелтон — о победе над Монфисом на AO-2025

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над 41-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом в четвёртом круге Australian Open — 2025.

«Это всегда тяжело. Маленький ребёнок во мне хочет, чтобы Гаэль победил. Это похоже на то, как игроки злятся, когда толпа выступает против них или за них, но всё, что мог сделать сегодня, это оценить, что болельщики его поддержали. Для меня это был классный момент — являться частью этого. Конечно, почти весь стадион был против меня, но это то, от чего у тебя мурашки по коже и ради чего ты живёшь», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия Гаэля Монфиса в четвёртом сете (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ). За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.