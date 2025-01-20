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«Паники не так много». Шелтон — о выходе в четвертьфинал Australian Open — 2025

«Паники не так много». Шелтон — о выходе в четвертьфинал Australian Open — 2025
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20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что чувствует, выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Это какое-то спокойствие, уверенность. Очень хорошо чувствую себя, на своём месте. Паники не так много, по крайней мере у меня. Достигаю этих стадий и знаю, что выйду и буду иметь хороший ритм. Как справляюсь с этими важными моментами и как контролирую себя физически? Сохранять спокойствие — почти половина успеха. Наступает вторая неделя, а в случае с мужчинами мы отыграли столько сетов, что не сохранить хороший ритм практически невозможно. Я имею в виду, что когда доходите до четвертьфинала или полуфинала турнира «Шлема», то не видите, что кто-то играет не очень хорошо», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия француза Гаэля Монфиса в четвёртом сете (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ). За выход в полуфинал Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.

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