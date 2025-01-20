«Первый матч, в котором не являюсь фаворитом». Де Минор о будущей встрече с Синнером на AO

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о предстоящем четвертьфинальном матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на Australian Open — 2025.

«Самое замечательное в теннисе – то, что, выходя на корт, ты начинаешь с 0:0. Это новый день, новая встреча, и всё может случиться. Теннис непредсказуем. Именно такой менталитет хочу иметь, когда буду играть. Это будет первый матч, в котором не являюсь фаворитом, поэтому на меня не будет оказываться давление и я не буду ожидать победы.

Янник — великий игрок. Нужно сосредоточиться на том, чего я добился в играх с ним в прошлом. Посмотрю на матч, который мы играли в Роттердаме, потому что это была одна из последних наших встреч, и единственная, из которой, смогу извлечь больше пользы, потому что был на 100% физически готов. Это была отличная битва с несколькими возможностями. Мы никогда не играли в четвертьфиналах турниров «Большого шлема», так что это будет что-то новое», — сказал де Минор на пресс-конференции.