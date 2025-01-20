Макинрой — о Джоковиче: он пытается установить рекорд, который не будет побит

Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович хочет установить рекорды, которые никто не сможет побить.

«Он хочет завоевать 25 титулов «Большого шлема», не думаю, что его волнует, как он это сделает. Если бы он знал, что выиграет турнир, то, конечно, предпочёл бы сыграть с Алькарасом и победить его, а затем в финале победить Янника Синнера, лучшего из лучших. Это не значит, что Новак не доказал, что может победить лучших, и делал это несколько раз. Просто пытается установить рекорд, который не будет побит. Он уже очень близок к этому, если ещё не достиг. Не вижу, чтобы кто-то из игроков-мужчин побил его рекорды в течение длительного времени», — приводит слова Макинроя Eurosport.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.