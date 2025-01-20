Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова — Соболенко: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?

Павлюченкова — Соболенко: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?
Комментарии

Завтра, 21 января, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, где встретятся 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Поединок начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?

Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянки. Она оказалась сильнее в первом круге Торонто-2019 и в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2021. Соболенко одержала победу над Павлюченковой в 1/2 финала Мадрида-2021,

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
Касаткина драматично проиграла в битве за 1/4 финала AO. А Мирра и Диана взяли парный матч
Касаткина драматично проиграла в битве за 1/4 финала AO. А Мирра и Диана взяли парный матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android