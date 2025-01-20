Павлюченкова — Соболенко: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?

Завтра, 21 января, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, где встретятся 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Поединок начнётся не ранее 11:00 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?

Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянки. Она оказалась сильнее в первом круге Торонто-2019 и в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2021. Соболенко одержала победу над Павлюченковой в 1/2 финала Мадрида-2021,

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.