Павлюченкова — Соболенко: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?
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Завтра, 21 января, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, где встретятся 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Поединок начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьётся ли Анастасия в полуфинал Australian Open?
Счёт личных встреч 2-1 в пользу россиянки. Она оказалась сильнее в первом круге Торонто-2019 и в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2021. Соболенко одержала победу над Павлюченковой в 1/2 финала Мадрида-2021,
Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.
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