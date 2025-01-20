«Найти способ добраться до второй недели». Де Минор — о совете, который дал ему Хьюитт

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, какой совет ему дал капитан сборной Австралии по теннису, бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт.

«Ллейтон уже некоторое время является моим капитаном на Кубке Дэвиса. Многому у него научился. Спрашивал его много раз. Прежде всего его совет всегда заключался в том, чтобы понять, что первая неделя турнира «Большого шлема» предназначена для того, чтобы найти путь и двигаться. Неважно, как вы это сделаете, красиво или некрасиво, вам просто нужно найти способ добраться до второй недели, потому что там может случиться всё. Ты уже сыграл четыре поединка, чувствуешь условия, мячи, атмосферу, а значит, ты не так уж и далёк от титула. Этот настрой у меня был на последних двух турнирах «Большого шлема»: пережить первую неделю, а потом посмотреть, что произойдёт», — сказал де Минор на пресс-конференции.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Алекс де Минор встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.