Наварро — о победе над Касаткиной: в третьем сете включили Staying Alive, было уместно

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о победе над 10-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Кастакиной в четвёртом круге Australian Open — 2025.

«При счёте 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю. Надеюсь, что и дальше будет так же. Наверное, чем дольше остаюсь на корте, тем лучше играю и начинаю использовать свои сильные стороны», — сказала Наварро в интервью на корте.

Матч Наварро и Кастаиной завершился со счётом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу американки. В четвертьфинале АО-2025 Наварро встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.