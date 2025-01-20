Наварро — о победе над Касаткиной: в третьем сете включили Staying Alive, было уместно
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о победе над 10-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Кастакиной в четвёртом круге Australian Open — 2025.
«При счёте 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю. Надеюсь, что и дальше будет так же. Наверное, чем дольше остаюсь на корте, тем лучше играю и начинаю использовать свои сильные стороны», — сказала Наварро в интервью на корте.
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|5
|7
|
|7
|5
10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч Наварро и Кастаиной завершился со счётом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу американки. В четвертьфинале АО-2025 Наварро встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.
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