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Наварро — о победе над Касаткиной: в третьем сете включили Staying Alive, было уместно

Наварро — о победе над Касаткиной: в третьем сете включили Staying Alive, было уместно
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о победе над 10-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Кастакиной в четвёртом круге Australian Open — 2025.

«При счёте 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю. Надеюсь, что и дальше будет так же. Наверное, чем дольше остаюсь на корте, тем лучше играю и начинаю использовать свои сильные стороны», — сказала Наварро в интервью на корте.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 10:25 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7
4 		7 5
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч Наварро и Кастаиной завершился со счётом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу американки. В четвертьфинале АО-2025 Наварро встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Календарь Australian Open - 2025
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