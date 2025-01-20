«Это был мастер-класс». Наварро вспомнила матч со Швёнтек 2018 года
Поделиться
Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о предстоящей четвертьфинальной встрече на Australian Open — 2025 со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, вспомнив из матч в Чарльстоне-2018. Тогда Швентёк победила со счётом 6:0, 6:2.
«Чувствую, что у меня не было шансов. В 2018 году я была совсем другим игроком. Чувствовала, что у меня нет ни мощи, ни скорости, нет ничего, что могло бы бросить ей вызов. Мне казалось, что я просто кладу мячи в корт, а она выполняет виннерсы. Можно сказать, что это был мастер-класс», — сказала Наварро на пресс-конференциии.
Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Соболенко. В финале 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2025
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:34
-
16:48
-
16:26
-
16:25
-
16:13
-
16:08
-
15:32
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:35
-
14:21
-
14:13
-
14:01
-
13:50
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
12:53
-
12:44