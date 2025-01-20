«Это был мастер-класс». Наварро вспомнила матч со Швёнтек 2018 года

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о предстоящей четвертьфинальной встрече на Australian Open — 2025 со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, вспомнив из матч в Чарльстоне-2018. Тогда Швентёк победила со счётом 6:0, 6:2.

«Чувствую, что у меня не было шансов. В 2018 году я была совсем другим игроком. Чувствовала, что у меня нет ни мощи, ни скорости, нет ничего, что могло бы бросить ей вызов. Мне казалось, что я просто кладу мячи в корт, а она выполняет виннерсы. Можно сказать, что это был мастер-класс», — сказала Наварро на пресс-конференциии.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Соболенко. В финале 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.