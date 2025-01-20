Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание матчей на 21 января

В ночь с 20 на 21 января состоится 10-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. 1/4 финала. Расписание на 21 января (время — московское):

3:30 — Кори Гауфф (США) — Паула Бадоса (Испания);

11:00 — Арина Соболенко (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Напомним, Australian Open проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь.