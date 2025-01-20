Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 21 января

Во вторник, 21 января, пройдут матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. 1/4 финала. Расписание на 21 января (время — московское):

6:00 — Томми Пол (США) — Александр Зверев (Германия);

12:30 — Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.