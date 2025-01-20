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Алекс де Минор: когда видите меня таким напряжённым, то я просто думаю о свадебном бюджете

Алекс де Минор: когда видите меня таким напряжённым, то я просто думаю о свадебном бюджете
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о победе в матче четвёртого круга Australian Open — 2025, заявив, что если его на корте видят таким напряжённым, то это он думает о свадебном бюджете.

– Больше побед, больше призовых, больше свадебный бюджет?
— Точно! Когда вы видите меня таким напряжённым на корте, то я просто думаю о свадебном бюджете: «Нужно заработать больше денег, нужно выиграть больше матчей». Это всё, что у меня на уме. Теперь вы знаете, что творится в моей голове! — сказал де Минор в интервью на корте.

Напомним, Кэти Бултер и Алекс де Минор объявили о своей помолвке в конце декабря. Оба теннисиста выступят на Australian Open. В первом круге Бултер встретится с Ребеккой Марино из Канады. Де Минор сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

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