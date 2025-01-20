Эллен Перес показала синяк, который получила в матче парного разряда на Australian Open
Поделиться
Австралийская теннисистка Эллен Перес показала синяк, который получила на Australian Open — 2025 в матче второго круга парного разряда. В розыгрыше на приёме она пошла к сетке, а мяч после сильного удара задел трос и попал в Перес.
Фото: Из личного архива Эллен Перес
Эллен Перес в паре с Элисе Мертенс из Бельгии уступила в двух сетах дуэту украинской теннисистки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэле Русе со счётом 4:6, 4:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
18 января 2025, суббота. 06:25 МСК
Элисе Мертенс
Эллен Перес
Э. Мертенс Э. Перес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Australian Open — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия). В прошлогоднем финале они обыграли Людмилу Киченок (Украина) и Елену Остапенко (Латвия).
Комментарии
- 20 января 2025
-
23:31
-
23:09
-
22:11
-
21:29
-
21:12
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:34
-
16:48
-
16:26
-
16:25
-
16:13
-
16:08
-
15:32
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:35
-
14:21
-
14:13
-
14:01
-
13:50
-
13:41
-
13:31