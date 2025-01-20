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Эллен Перес показала синяк, который получила в матче парного разряда на Australian Open

Эллен Перес показала синяк, который получила в матче парного разряда на Australian Open
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Австралийская теннисистка Эллен Перес показала синяк, который получила на Australian Open — 2025 в матче второго круга парного разряда. В розыгрыше на приёме она пошла к сетке, а мяч после сильного удара задел трос и попал в Перес.

Фото: Из личного архива Эллен Перес

Эллен Перес в паре с Элисе Мертенс из Бельгии уступила в двух сетах дуэту украинской теннисистки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэле Русе со счётом 4:6, 4:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
18 января 2025, суббота. 06:25 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Э. Мертенс Э. Перес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе

Australian Open — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия). В прошлогоднем финале они обыграли Людмилу Киченок (Украина) и Елену Остапенко (Латвия).

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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