Кори Гауфф — Паула Бадоса: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала Australian Open

Во вторник, 21 января, состоится матч 1/4 финала Australian Open — 2025, где встретятся третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 12-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса. Игра начнётся не ранее 3:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.