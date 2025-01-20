Кори Гауфф — Паула Бадоса: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала Australian Open
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Во вторник, 21 января, состоится матч 1/4 финала Australian Open — 2025, где встретятся третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 12-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса. Игра начнётся не ранее 3:30 мск.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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