Томми Пол — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала AO-2025

Во вторник, 21 января, состоится матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся вторая ракетка мира немец Александр Зверев и 11-я ракетка мира американец Томми Пол. Игра начнётся не ранее 6:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.