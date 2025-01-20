Томми Пол — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала AO-2025
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Во вторник, 21 января, состоится матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся вторая ракетка мира немец Александр Зверев и 11-я ракетка мира американец Томми Пол. Игра начнётся не ранее 6:00 мск.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:00 МСК
11
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
|1
|2
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|4
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2
Александр Зверев
А. Зверев
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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