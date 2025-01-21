Виландер назвал две причины, по которым Джокович может обыграть Алькараса на AO-2025

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о предстоящем матче 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Джокович нечасто проигрывает на этом корте. Это его дом. Это главная причина, по которой я думаю, что он выиграет. Вторая причина заключается в том, что, на мой взгляд, он получает больше очков на своей подаче. Думаю, что он подаёт лучше, чем Алькарас. Не говорю, что Джокович выиграет на 100%, но это две причины, по которым он может победить», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.