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Виландер назвал две причины, по которым Джокович может обыграть Алькараса на AO-2025

Виландер назвал две причины, по которым Джокович может обыграть Алькараса на AO-2025
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о предстоящем матче 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Джокович нечасто проигрывает на этом корте. Это его дом. Это главная причина, по которой я думаю, что он выиграет. Вторая причина заключается в том, что, на мой взгляд, он получает больше очков на своей подаче. Думаю, что он подаёт лучше, чем Алькарас. Не говорю, что Джокович выиграет на 100%, но это две причины, по которым он может победить», — приводит слова Виландера Eurosport.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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