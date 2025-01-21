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Новак Джокович — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала AO-2025

Новак Джокович — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала AO-2025
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Сегодня, 21 января, состоится матч 1/4 финала Australian Open — 2025, где встретятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Игра начнётся не ранее 12:30 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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