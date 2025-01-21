«Физически слишком тяжело для меня». Монфис — о снятии с матча с Шелтоном на AO-2025

41-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о снятии с матча четвёртого круга с 20-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном на Australian Open — 2025.

«Почувствовал усталость с самого начала. Было очень тяжело. Надеялся, что мы оба будем хорошо подавать, без лишних обменов. Мы хорошо подавали, но всё равно было несколько обменов. Всё пошло не по плану. Мне приходилось больше работать ногами. Его игра вымотала меня. И почувствовал, что больше не могу. Голова, она хочет играть. Мне уже не 20 лет! Это физически слишком тяжело для меня», — приводит слова Монфиса L'equipe.

Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия Гаэля Монфиса в четвёртом сете (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ). За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.