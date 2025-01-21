Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Физически слишком тяжело для меня». Монфис — о снятии с матча с Шелтоном на AO-2025

«Физически слишком тяжело для меня». Монфис — о снятии с матча с Шелтоном на AO-2025
Аудио-версия:
Комментарии

41-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о снятии с матча четвёртого круга с 20-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном на Australian Open — 2025.

«Почувствовал усталость с самого начала. Было очень тяжело. Надеялся, что мы оба будем хорошо подавать, без лишних обменов. Мы хорошо подавали, но всё равно было несколько обменов. Всё пошло не по плану. Мне приходилось больше работать ногами. Его игра вымотала меня. И почувствовал, что больше не могу. Голова, она хочет играть. Мне уже не 20 лет! Это физически слишком тяжело для меня», — приводит слова Монфиса L'equipe.

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 08:45 МСК
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 3 		7 7 6 2 0
7 7 		6 3 7 7 1
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025 после снятия Гаэля Монфиса в четвёртом сете (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ). За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
«Почти весь стадион был против меня». Шелтон — о победе над Монфисом на AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android