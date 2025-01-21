Фото: эмоции Елены Рыбакиной после вылета с Australian Open — 2025

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла 14-й ракетке рейтинга американской спортсменке Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Рыбакина после поражения лежала на полу в раздевалке, накрывшись полотенцем и простынёй. Вероятно, спортсменка плохо себя чувствовала из-за проблем со здоровьем. Напомним, в матче с украинкой Даяной Ястремской (6:3, 6:4) в третьем круге АО-2025 спортсменка три раза брала медицинский таймаут из-за болей в спине.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин является белорусская спортсменка Арина Соболенко.