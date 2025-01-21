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Новак Джокович — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала АО-2025 начнётся в 12:30

Новак Джокович — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала АО-2025
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Во вторник, 21 января, в Мельбурне состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и испанцем третьей ракеткой рейтинга Карлосом Алькарасом. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Новак Джокович
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Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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Карлос Алькарас
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Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Карлос Алькарас в 1/4 финала Australian Open — 2025. Теннисисты уже играли друг с другом семь раз. Счёт личных встреч 4-3 в пользу Джоковича.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующим чемпионом среди мужчин является итальянец Янник Синнер.

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