Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала AO

Сегодня, 21 января, состоится матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала Australian Open — 2025.

Теннисистки встречались уже три раза. Счёт личных встреч 2:1 в пользу российской спортсменки.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.