Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала AO
Поделиться
Сегодня, 21 января, состоится матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала Australian Open — 2025.
Теннисистки встречались уже три раза. Счёт личных встреч 2:1 в пользу российской спортсменки.
Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.
Комментарии
- 21 января 2025
-
09:41
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:57
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
05:38
-
04:52
-
00:56
-
00:45
-
00:30
-
00:10
- 20 января 2025
-
23:50
-
23:31
-
23:09
-
22:11
-
21:29
-
21:12
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:34
-
16:48
-
16:26
-
16:25
-
16:13