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Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала AO начнётся в 11:00 МСК

Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала AO
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Сегодня, 21 января, состоится матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала Australian Open — 2025.

Теннисистки встречались уже три раза. Счёт личных встреч 2:1 в пользу российской спортсменки.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.

Календарь АО-2025
Турнирная сетка АО-2025
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