Паула Бадоса обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open

12-я ракетка рейтинга испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла 3-ю ракетку мира американскую спортсменку Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Бадоса сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Бадоса встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.