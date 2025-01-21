Паула Бадоса обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open
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12-я ракетка рейтинга испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла 3-ю ракетку мира американскую спортсменку Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open со счётом 7:5, 6:4.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:45 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Бадоса сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Бадоса встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.
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