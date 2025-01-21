Кори Гауфф отреагировала на неожиданное поражение Бадосе и вылет с Australian Open

3-я ракетка мира, американская спортсменка Кори Гауфф отреагировала на своё поражение от испанки Паулы Бадосы в 1/4 Australian Open-2025.

«Я не думаю, что она играла как-то иначе, чем в других матчах. Она просто играла лучше. Когда я играю с ней, вопрос в том, кто лучше справится с ключевыми моментами. Нет, я не подавлена, потому что считаю, что иду в правильном направлении.

Мой стиль игры должен быть агрессивным. Именно так я выиграла большинство матчей в последнее время, именно благодаря агрессивности. Но я не всегда играла так. Я меняюсь. Сегодня я старалась изо всех сил, используя то, что у меня было», — сказала американка на пресс-конференции после матча.

В следующем круге Бадоса встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова.

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