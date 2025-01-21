Кори Гауфф отреагировала на неожиданное поражение Бадосе и вылет с Australian Open

3-я ракетка мира, американская спортсменка Кори Гауфф отреагировала на своё поражение от испанки Паулы Бадосы в 1/4 Australian Open-2025.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Я не думаю, что она играла как-то иначе, чем в других матчах. Она просто играла лучше. Когда я играю с ней, вопрос в том, кто лучше справится с ключевыми моментами. Нет, я не подавлена, потому что считаю, что иду в правильном направлении.
Мой стиль игры должен быть агрессивным. Именно так я выиграла большинство матчей в последнее время, именно благодаря агрессивности. Но я не всегда играла так. Я меняюсь. Сегодня я старалась изо всех сил, используя то, что у меня было», — сказала американка на пресс-конференции после матча.
В следующем круге Бадоса встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова.
Кори Гауфф исполнила танец в костюме леди Дэдпул
- 21 января 2025
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
05:38
-
04:52
-
00:56
-
00:45
-
00:30
-
00:10
- 20 января 2025
-
23:50
-
23:31
-
23:09
-
22:11
-
21:29
-
21:12
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:34
-
16:48
-
16:26
-
16:25
-
16:13
-
16:08
-
15:32
-
15:17
-
15:15
-
15:10