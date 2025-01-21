Гауфф резко отреагировала на критику в свой адрес после вылета с Australian Open

3-я ракетка мира, американская спортсменка Кори Гауфф отреагировала на критику в своё адрес после поражение от испанки Паулы Бадосы в 1/4 Australian Open-2025.

«Большинство интернет-тренеров никогда даже не тренировали кого-то моего уровня. Или вообще не играли в теннис. Проще смотреть со стороны. Даже я иногда так делаю. Я горжусь собой и не могу контролировать чужие ожидания от меня», — сказала американка на пресс-конференции после матча.

В следующем круге Бадоса встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Анастасия Павлюченко. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.

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