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Паула Бадоса прокомментировала победу над Кори Гауфф и выход в полуфинал Australian Open

Паула Бадоса прокомментировала победу над Кори Гауфф и выход в полуфинал Australian Open
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12-я ракетка рейтинга испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла третью ракетку мира американскую спортсменку Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open со счётом 7:5, 6:4 и прокомментировала данное событие.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Год назад я была здесь… Я даже не знала, придётся ли мне уйти из спорта. Сегодня я победила и вышла в полуфинал. Я никогда бы не подумала, что через год я буду здесь снова», — сказала испанка в интервью на корте сразу после окончания встречи.

Напомним, в полуфинале турнира Бадоса встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой.

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