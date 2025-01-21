Паула Бадоса прокомментировала победу над Кори Гауфф и выход в полуфинал Australian Open

12-я ракетка рейтинга испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла третью ракетку мира американскую спортсменку Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open со счётом 7:5, 6:4 и прокомментировала данное событие.

«Год назад я была здесь… Я даже не знала, придётся ли мне уйти из спорта. Сегодня я победила и вышла в полуфинал. Я никогда бы не подумала, что через год я буду здесь снова», — сказала испанка в интервью на корте сразу после окончания встречи.

Напомним, в полуфинале турнира Бадоса встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой.

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