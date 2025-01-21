Кори Гауфф вылетела с АО-2025, Рашфорд близок к переходу в «Барселону». Главное к утру
Американская теннисистка Кори Гауфф неожиданно проиграла испанке Пауле Бадосе в 1/4 финала Australian Open — 2025 и покинула турнир, английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к переходу в «Барселону» на правах аренды до конца сезона, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову соперника и пропустит встречу с «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Паула Бадоса обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open.
- «Барселона» согласовала аренду Рашфорда, игрок готов ждать клуб до конца — Sport.es.
- Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар в голову и пропустит игру с «Вашингтоном».
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