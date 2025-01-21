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21 января главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, НХЛ, Australian Open

Кори Гауфф вылетела с АО-2025, Рашфорд близок к переходу в «Барселону». Главное к утру
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Американская теннисистка Кори Гауфф неожиданно проиграла испанке Пауле Бадосе в 1/4 финала Australian Open — 2025 и покинула турнир, английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к переходу в «Барселону» на правах аренды до конца сезона, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову соперника и пропустит встречу с «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Паула Бадоса обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open.
  2. «Барселона» согласовала аренду Рашфорда, игрок готов ждать клуб до конца — Sport.es.
  3. Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар в голову и пропустит игру с «Вашингтоном».
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