Кори Гауфф вылетела с АО-2025, Рашфорд близок к переходу в «Барселону». Главное к утру

Американская теннисистка Кори Гауфф неожиданно проиграла испанке Пауле Бадосе в 1/4 финала Australian Open — 2025 и покинула турнир, английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к переходу в «Барселону» на правах аренды до конца сезона, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову соперника и пропустит встречу с «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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