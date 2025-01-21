Бадоса повторила национальное достижение, ранее покорявшееся лишь трём испанкам на ТБШ

12-я ракетка мира Паула Бадоса стала четвёртой испанской теннисисткой Открытой эры, которая смогла дойти до полуфинала турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, первой достичь такого результата смогла 53-летняя спортсменка Аранча Санчес-Викарио в 2000 году на «Ролан Гаррос», затем это удалось 52-летней Кончите Мартинес также в 2000 году на «Ролан Гаррос», и третьей дошедшей до полуфинала в парном разряде стала 31-летняя Гарбинье Мугуруса в 2014 году также на парижском турнире.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.