Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бадоса повторила национальное достижение, ранее покорявшееся лишь трём испанкам на ТБШ

Бадоса повторила национальное достижение, ранее покорявшееся лишь трём испанкам на ТБШ
Комментарии

12-я ракетка мира Паула Бадоса стала четвёртой испанской теннисисткой Открытой эры, которая смогла дойти до полуфинала турниров «Большого шлема». Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, первой достичь такого результата смогла 53-летняя спортсменка Аранча Санчес-Викарио в 2000 году на «Ролан Гаррос», затем это удалось 52-летней Кончите Мартинес также в 2000 году на «Ролан Гаррос», и третьей дошедшей до полуфинала в парном разряде стала 31-летняя Гарбинье Мугуруса в 2014 году также на парижском турнире.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.

Материалы по теме
Зверев VS Пол: битва за 1/2 финала AO. Бадоса победила, Павлюченкова и Джокович ждут. LIVE
Live
Зверев VS Пол: битва за 1/2 финала AO. Бадоса победила, Павлюченкова и Джокович ждут. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android