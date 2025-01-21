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Александр Зверев обыграл Томми Пола и вышел в полуфинал Australian Open — 2025

Александр Зверев обыграл Томми Пола и вышел в полуфинал Australian Open — 2025
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым полуфиналистом Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче 1/4 финала он обыграл американца Томми Пола (11-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:15 МСК
Томми Пол
11
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 0 6 1
7 7 		7 7 2 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту. За это время Зверев выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Пола девять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

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