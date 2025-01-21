Александр Зверев обыграл Томми Пола и вышел в полуфинал Australian Open — 2025
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым полуфиналистом Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче 1/4 финала он обыграл американца Томми Пола (11-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:15 МСК
11
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
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|3
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|6 0
|6
|1
|
|7 7
|2
|6
2
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту. За это время Зверев выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Пола девять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).
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