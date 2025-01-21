Александр Зверев обыграл Томми Пола и вышел в полуфинал Australian Open — 2025

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым полуфиналистом Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче 1/4 финала он обыграл американца Томми Пола (11-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту. За это время Зверев выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Пола девять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).