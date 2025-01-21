Елена Рыбакина и Горан Иванишевич завершили сотрудничество

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич прекратили совместную тренерскую работу. Об этом Иванишевич сообщил на личной странице в социальных сетях.

«Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и её команде удачи в будущем», — написал хорват.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA.