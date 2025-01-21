Паула Бадоса — о том, на своём ли она месте: хочу быть одной из лучших в мире

Победительница четырёх турниров WTA, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема», 12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после победы в 1/4 финала Australian Open — 2025 над третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф (7:5, 6:4) поделилась мнением о том, на своём ли она месте.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Конечно. С тех пор как я вернулась в прошлом году, я сказала, что моей целью было вернуться в этом году. Я добилась этого. В этом году я говорила, что хочу быть одной из лучших в мире и доказать это. Это моя цель», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
Напомним, в 2023 году Бадоса досрочно завершила сезон из-за стрессового перелома позвонка поясничного отдела. Из-за повреждения она пропустила Открытый чемпионат Франции, а также отказалась от продолжения борьбы в матче первого раунда Уимблдона против украинки Марты Костюк.
- 21 января 2025
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:57
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
05:38
-
04:52
-
00:56
-
00:45
-
00:30
-
00:10
- 20 января 2025
-
23:50
-
23:31
-
23:09
-
22:11
-
21:29
-
21:12
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:34
-
16:48