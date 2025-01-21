Паула Бадоса — о том, на своём ли она месте: хочу быть одной из лучших в мире

Победительница четырёх турниров WTA, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема», 12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после победы в 1/4 финала Australian Open — 2025 над третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф (7:5, 6:4) поделилась мнением о том, на своём ли она месте.

«Конечно. С тех пор как я вернулась в прошлом году, я сказала, что моей целью было вернуться в этом году. Я добилась этого. В этом году я говорила, что хочу быть одной из лучших в мире и доказать это. Это моя цель», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, в 2023 году Бадоса досрочно завершила сезон из-за стрессового перелома позвонка поясничного отдела. Из-за повреждения она пропустила Открытый чемпионат Франции, а также отказалась от продолжения борьбы в матче первого раунда Уимблдона против украинки Марты Костюк.