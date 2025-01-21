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Зверев — первый с 2004 года теннисист, выигравший тай-брейк 7:0 на стадии 1/4 финала AO

Зверев — первый с 2004 года теннисист, выигравший тай-брейк 7:0 на стадии 1/4 финала AO
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, выигравшим тай-брейк со счётом 7:0 в четвертьфинале и на более поздних этапах на Открытом чемпионате Австралии, с 2004 года.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:15 МСК
Томми Пол
11
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 0 6 1
7 7 		7 7 2 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Это произошло в матче с американским теннисистом Томми Полом за выход в полуфинал Australian Open — 2025. Встреча окончилась со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1 в пользу Зверева.

Ранее такое случалось в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2004 году, тогда Марат Сафин обыграл Энди Роддика со счётом 2:6, 6:3, 7:5, 6:7 (0:7), 6:4.

Следующий соперник Зверева определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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