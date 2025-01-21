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«Абсолютно скучный матч». Александр Зверев — о четвертьфинале Джоковича и Алькараса

«Абсолютно скучный матч». Александр Зверев — о четвертьфинале Джоковича и Алькараса
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев шуточно высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Australian Open — 2025 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Абсолютно скучный матч. Нет смысла оставаться здесь после того, как вы только что посмотрели встречу Зверев — Пол (улыбается). Нет, ну это два игрока, одни из лучших, которые когда-либо брали в руки ракетку. Новак сейчас величайший в истории, Карлос будет одним из них, когда закончит карьеру», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Зверев сыграет с победителем матча между Джоковичем и Алькарасом.

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