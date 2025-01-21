Зверев достиг 30 побед на AO, установив рекорд для немецких теннисистов на этом ТБШ
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал свою 30-ю победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису, установив рекорд для немецких теннисистов по победам на этом турнире «Большого шлема». Он обошёл Бориса Беккера, у которого 29 выигранных встреч на Australian Open.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:15 МСК
11
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 0
|6
|1
|
|7 7
|2
|6
2
Александр Зверев
А. Зверев
Это случилось в матче 1/4 финала Australian Open — 2025, где Зверев обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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