Зверев достиг 30 побед на AO, установив рекорд для немецких теннисистов на этом ТБШ

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал свою 30-ю победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису, установив рекорд для немецких теннисистов по победам на этом турнире «Большого шлема». Он обошёл Бориса Беккера, у которого 29 выигранных встреч на Australian Open.

Это случилось в матче 1/4 финала Australian Open — 2025, где Зверев обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.