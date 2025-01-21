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Зверев достиг 30 побед на AO, установив рекорд для немецких теннисистов на этом ТБШ

Зверев достиг 30 побед на AO, установив рекорд для немецких теннисистов на этом ТБШ
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал свою 30-ю победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису, установив рекорд для немецких теннисистов по победам на этом турнире «Большого шлема». Он обошёл Бориса Беккера, у которого 29 выигранных встреч на Australian Open.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:15 МСК
Томми Пол
11
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 0 6 1
7 7 		7 7 2 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Это случилось в матче 1/4 финала Australian Open — 2025, где Зверев обыграл американского теннисиста Томми Пола со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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