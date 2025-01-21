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Моргаду — о Рыбакиной: от карьеры Елены поступает много тревожных сигналов

Моргаду — о Рыбакиной: от карьеры Елены поступает много тревожных сигналов
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на новость о завершении тренерского сотрудничества между седьмой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

«(Захватывающее) партнёрство Иванишевича и Рыбакиной продлилось меньше месяца. Всё закончилось после Australian Open. От карьеры Елены сейчас поступает много тревожных сигналов...» — написал Моргаду на личной странице в соцсети Х.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA.

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