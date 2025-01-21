Зверев обошёл Медведева по количеству полуфиналов на «Шлемах» с 2020 года

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в девятый полуфинал на турнире «Большого шлема» с 2020 года. Его статистика в таких поединках — две победы (US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024), шесть поражений.

С 2020 года больше полуфиналов на «Шлемах» имеет только 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович. Он доходил до данной стадии 13 раз.

У россиянина Даниила Медведева восемь полуфиналов на ТБШ. Напомним, Медведев выиграл титул на US Open — 2021. Шесть полуфиналов у испанца Карлоса Алькараса, по пять — у завершившего карьеру испанца Рафаэля Надаля и у грека Стефаноса Циципаса.