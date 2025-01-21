Паула Бадоса: я была близка к завершению карьеры. Думала, мне не суждено вернуться

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что могла завершить карьеру из-за травмы спины, которую получила в середине 2023 года.

«В прошлом году был момент, когда я была близка к завершению карьеры. Я была не на уровне, спина была не в порядке, и я не находила вариантов. Но я хотела дать себе последний шанс, закончить год и посмотреть, как будет дальше. И вот я тут. Горжусь тем, через что мы прошли с командой и как я справилась со всем этим, особенно ментально.

У меня был стрессовый перелом L4-L5, восстановление шло плохо. И фасеточные суставы постоянно воспалялись. Каждый раз, когда я делала упражнения, мне приходилось останавливаться, потому что ощущения были плохие. Я думала заканчивать, когда делала уколы. Мне сказали, что их можно делать максимум три раза за год, а я второй сделала в четвёртый месяц года. Грунтовый сезон прошёл очень плохо, и спина по-прежнему болела, в тот момент я не знала, что делать. На домашнем турнире в Мадриде мне было очень тяжело, и со спиной, и ментально. Тогда я думала: может, мне не суждено вернуться. Тогда было много сомнений», — сказала Бадоса на пресс-конференции.