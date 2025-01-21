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Корентен Муте был оштрафован на $ 15 тыс. за неспортивное поведение

Корентен Муте был оштрафован на $ 15 тыс. за неспортивное поведение
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Французский теннисист, 69-я ракетка мира Корентен Муте был оштрафован на $ 15 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга Australian Open — 2025 против 146-й ракетки мира американца Митчелла Крюгера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Муте. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 06:05 МСК
Корентен Муте
69
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 6
6 		4 6 3 4
             
Митчелл Крюгер
146
США
Митчелл Крюгер
М. Крюгер

Предположительно, Муте был оштрафован из-за своего поведения в середине второго сета, а один из его эмоциональных всплесков прервал игру более чем на шесть минут.

Напомним, в третьем круге Australian Open — 2025 Корентен Муте проиграл американцу Лёнеру Тину со счётом 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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