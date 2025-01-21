Паула Бадоса оценила уровень игры Арины Соболенко и Анастасии Павлюченковой

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась об игре белоруски Арины Соболенко и россиянки Анастасии Павлюченковой, с которыми она может сыграть в полуфинале Australian Open — 2025.

«Арина показывает, почему сейчас она номер один в мире. Она играет очень стабильно, агрессивно, интенсивно. Против неё всегда очень тяжело играть. Мы играли с ней в прошлом году, но тогда я не была в такой форме, как сейчас. Если будет Арина, то очень жду этого матча.

Против Анастасии я тоже играла в том году, здесь и в Цинциннати. Очень талантливый игрок с сильными ударами. С ней тоже будет битва, в полуфинале лёгких матчей ждать не приходится», — сказала Бадоса на пресс-конференции.